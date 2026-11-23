Danijel Grubač (33) iz Kneževa osuđen je u Osnovnom sudu u Kotor Varošu na dvije godine zatvora i novčanu kaznu od 3.000 KM zbog uzgoja marihuane, nedozvoljenog držanja oružja i ugrožavanja bezbjednosti strica, kome je prijetio ubistvom.

Presuda je izrečena nakon što je sud razmotrio i prihvatio sporazum o priznanju krivice koji je Grubač zaključio sa Okružnim javnim tužilaštvom u Banjaluci.

Za krivična djela neovlašćene proizvodnje i prometa opojne droge i nedozvoljenog držanja oružja ili eksplozivnih materija osuđen je na jedinstvenu kaznu od dvije godine zatvora, dok mu je za ugrožavanje bezbjednosti izrečena novčana kazna.

Svijet Požar u bolnici u Njemačkoj, povrijeđeno 15 osoba

Taj iznos dužan je da plati u roku od 30 dana od pravosnažnosti presude. Ukoliko to ne učini, biće pokrenuta prinudna naplata, a ako ni ona ne uspije, novčana kazna može biti zamijenjena zatvorskom, tako što će se za svakih 100 KM odrediti jedan dan zatvora.

Prema navodima iz presude, Grubač je 21. jula ove godine u mjestu Imljani kod Kneževa ugrozio sigurnost strica Zorana Grubača, i to u dvorištu porodične kuće koju koristi.

Optuženi je pozvao strica da dođe kod njega, a kada je ovaj stigao, sjeo je pored njega na stolicu, uhvatio ga za ruku i rekao da ga je pozvao jer želi da ga ubije. Potom je uzeo automatsku pušku bez okvira i od žene inicijala M.M. zatražio da mu donese metke. Kada je to učinila, bacio ih je i zatražio pištolj.

Sve vrijeme je držao strica za ruku i prijetio da će pobiti njega i njegovu braću te je uzeo pištolj i uperio stricu cijev u grudi, govoreći: “Gledaj me u oči” i “Ubiću te”. Nakon što je pištolj bacio iza sebe, preplašeni stric ga je zamolio da ga pusti u toalet, što je iskoristio da pobjegne iz dvorišta – navedeno je u presudi, prenosi "Glas Srpske".

Pronađena konoplja

Dodato je da je policija dan kasnije, 22. jula, pretresla kuću i dvorište koje Grubač koristi u Imljanima. Tom prilikom pronađena je automatska puška, prepravljeni gasni startno-signalni pištolj “ekol gediz” kalibra devet milimetara sa okvirom, kao i 182 metka različitog kalibra.

Banja Luka Za prelazak preko pješačkog treba čamac: Potop u centru Banjaluke

Osim oružja i municije policija je u dvorištu otkrila i mini-plantažu marihuane. Utvrđeno je da je Grubač u 174 plastične čašice napunjene zemljom zasadio stabljike indijske konoplje, visine od 1,5 do 13 centimetara.

Zbog pronađenog oružja i zasada indijske konoplje osuđen je za nedozvoljeno držanje oružja i neovlašćenu proizvodnju i promet opojne droge.

Ranije osuđivan

Danijel Grubač je ranije dolazio u sukob sa zakonom te je osuđivan u Srbiji i Austriji. Presudom Osnovnog suda u Zaječaru iz 2020. godine osuđen je na godinu zatvora zbog teške tjelesne povrede.

Srbija Otkazan današnji let iz Beograda, oglasila se Er Srbija

Pokrajinski sud za kaznene predmete u Beču Grubača je 2022. godine osudio na dvije godine zatvora zbog krivičnog djela iz Zakona o opojnim drogama.

Prema nekim ranijim pričama on je boravio u Ukrajini na ratištu, gdje se borio na strani Rusije.