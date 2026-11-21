Edin Kotorić (1973) iz Novog Sela kod Tešnja, koji je pravosnažno osuđen na šest mjeseci zatvora zbog bludnih radnji nad sedmogodišnjom d‌jevojčicom, uskoro bi trebao izaći na slobodu.

Prema informacijama koje je "Avaz" ranije dobio od Opštinskog suda u Tešnju, Kotorić je 25. maja ove godine upućen na izdržavanje kazne u Kazneno-popravni zavod Orašje, što znači da mu šestomjesečna kazna ističe krajem novembra.

Njegov očekivani izlazak iz zatvora izaziva zabrinutost roditelja, posebno imajući u vidu da su protiv njega podnesene još dvije krivične prijave koje se odnose na navode o seksualnom zlostavljanju maloljetnih osoba.

Zbog toga je "Avaz" uputio upit Kantonalnom tužilaštvu Zeničko-dobojskog kantona tražeći informaciju o statusu ovih predmeta, kao i o tome hoće li, s obzirom na očekivani izlazak Kotorića na slobodu, biti predloženo određivanje pritvora ili mjera zabrane radi zaštite d‌jece.

Odgovor Tužilaštva do objavljivanja ovog teksta nisu dobili.

Još dvije krivične prijave

Podsjećamo, Kotorić je osuđen zbog bludnih radnji nad d‌jevojčicom koja je u vrijeme počinjenja krivičnog d‌jela, 2022. godine, imala samo sedam godina. Presudu je u decembru prošle godine donio Opštinski sud u Tešnju.

Nakon što je "Avaz" objavio detalje ovog slučaja, javile su se i druge osobe koje tvrde da su kao d‌jeca bile žrtve Kotorića. Meho Mulalić, otac d‌jevojčice nad kojom je počinjeno krivično d‌jelo, u "Avazovom intervjuu" ispričao je da mu se javilo najmanje 11 osoba s tvrdnjama o sličnim iskustvima.

„Avaz“ je potom objavio i potresnu videoispovijest još jedne d‌jevojke, koja je uz zaštitu identiteta govorila o seksualnom zlostavljanju koje je, prema njenim tvrdnjama, pretrpjela kao d‌jevojčica. O svemu je govorio i njen otac, koji je protiv Kotorića podnio krivičnu prijavu.

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Kantonalno tužilaštvo ZDK ranije je za „Avaz“ potvrdilo da je zaprimilo dvije krivične prijave protiv Kotorića, u kojima se kao oštećene osobe navode maloljetnici. Tada su naveli da se predmeti nalaze u fazi prijave i da, zbog zaštite postupka, ne mogu iznositi više informacija.

Važno je naglasiti da se ove prijave odnose na zasebne navode koji nisu obuhvaćeni pravosnažnom presudom za koju Kotorić izdržava zatvorsku kaznu.

Hoće li institucije reagovati?

S obzirom na to da se približava datum isteka zatvorske kazne, otvara se pitanje jesu li nadležne institucije poduzele potrebne radnje u vezi s dodatnim prijavama i postoje li zakonski osnovi za određivanje mjera kojima bi se spriječilo eventualno ugrožavanje d‌jece.

Od Tužilaštva ZDK zatražili su i informaciju jesu li u međuvremenu donesene tužilačke odluke u ovim predmetima te hoće li biti predložene mjere zabrane ili pritvor.

Roditelji koji su ranije javno govorili o ovom slučaju tražili su od nadležnih institucija da zaštita d‌jece bude prioritet i da se ispitaju svi navodi o eventualnim drugim žrtvama.

(Avaz)