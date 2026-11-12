Osuđivan za silovanje, krađe, drogu: Ko je Ćelo uhapšen u akciji "Vrtlog"?

Muharem Smajlović, poznatiji kao Ćelo, koji je 11. novembra uhapšen u velikoj policijskoj akciji "Vrtlog", odranije je poznat policiji i pravosuđu u BiH. Iza njega su presude za silovanje, krađe automobila, iznude i trgovinu drogom, a zbog pomaganja kriminalnoj grupi s kojom je povezivan osuđen je i jedan policajac.

Smajlović je uhapšen u akciji provedenoj pod nadzorom Posebnog od‌jela Federalnog tužilaštva FBiH za suzbijanje korupcije, organizovanog i međukantonalnog kriminala (POSKOK).

Sumnjiči se da je organizovao kriminalnu grupu koja se bavila trgovinom narkoticima i pranjem novca.

Kako piše Avaz, Smajlović je u martu 2016. godine pravosnažno osuđen na tri godine i četiri mjeseca zatvora zbog krađa automobila i iznuda.

Međutim, početkom 2019. godine objavljeno je da, gotovo tri godine nakon pravosnažnosti presude, još nije bio upućen na izdržavanje zatvorske kazne.

Smajlović je osuđen i na godinu zatvora zbog silovanja na području Viteza u februaru 2015. godine.

Prema tadašnjim informacijama, oštećena je prijavila da joj je prijetio i silovao je, a Smajlović je nakon dolaska policije pokušao pobjeći.

Hronika Uhapšeni u akciji "Vrtlog" predati POSKOK-u

U junu 2016. godine Opštinski sud u Zenici osudio ga je na još godinu zatvora zbog trgovine narkoticima.

Jedan od slučajeva u kojima se pominjalo Smajlovićevo ime povezan je sa zeničkim policajcem Admirom Arnautom, koji je osuđen na dvije godine i četiri mjeseca zatvora zbog pomaganja kriminalnoj grupi.

Arnaut je članovima grupe odavao informacije o policijskim aktivnostima, pomagao im u prikrivanju krivičnih d‌jela i savjetovao ih kako da unište tragove nakon krađa automobila. Takođe im je nabavljao oružje.

Do početka 2019. godine Arnaut je već bio odslužio svoju zatvorsku kaznu, dok Smajlović tada još nije bio upućen na izdržavanje kazne od tri godine i četiri mjeseca.

Hapšenje nakon policijske potjere u Sarajevu

Smajlović je ponovo uhapšen u januaru 2020. godine u sarajevskom naselju Mojmilo, nakon policijske potjere u Olimpijskoj ulici.

Zajedno s njim uhapšen je Slobodan Samardžija sa Sokoca, a policija je pronašla dva ranije ukradena automobila, škodu oktaviju iz Zenice i golf 5 iz Kaknja.

Njih dvojica tada su dovođeni u vezu s većim brojem krađa automobila, prvenstveno golfova i škoda.

Smajlović je bio među uhapšenima i u policijskoj akciji "Golf" u avgustu 2015. godine, usmjerenoj na suzbijanje organizovanih krađa vozila.

Nova akcija "Vrtlog": Zaplijenjeni droga, novac i automobili

Posljednje hapšenje uslijedilo je 11. novembra u akciji "Vrtlog", u kojoj je uhapšeno 15 osoba osumnjičenih za organizovani kriminal.

Prema navodima istražilaca, grupa je d‌jelovala od januara do novembra 2026. godine, a njeni članovi nabavljali su amfetamin, MDMA i marihuanu u Sarajevu i prevozili ih u Zenicu radi dalje prodaje.

Istražioci sumnjaju i da je novac zarađen prodajom narkotika korišten za kupovinu automobila, koji su registrovani na druge osobe kako bi se prikrilo porijeklo novca.

Tokom akcije oduzeto je više od 100.000 KM gotovine, devet automobila, motocikl i oružje, dok je u dosadašnjim aktivnostima zaplijenjeno oko 150 kilograma droge i 83 litra ulja koje se koristi u proizvodnji amfetamina, piše Dnevni avaz.