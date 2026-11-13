Patkoviću 10 godina zatvora za ubistvo zarobljenog komandanta HVO-a u Zenici

Šerif Patković, ratni komandant Drugog bataljona 7. muslimanske brigade takozvane Armije BiH, osuđen je u Sudu BiH na 10 godina zatvora zbog ratnog zločina nad zarobljenicima u januaru 1993. godine u selu Dusina kod Zenice.

Patković je oglašen krivim za ubistvo lokalnog komandanta Hrvatskog vijeća odbrane Zvonka Rajića, u kojeg je pucao dok je ranjen ležao na zemlji.

U presudi se navodi da je zločin počinjen 26. januara 1993. godine nakon što je takozvana Armija BiH ovladala selom Dusina.

”Optuženi je ubio ratnog zarobljenika Zvonka Rajića, komandanta HVO Dusina, tako što mu je prišao dok je ranjen ležao na zemlji. Rekao mu je: ”Što nam ubiste komandira!?”, a potom mu je iz ”škorpiona” pucao u glavu i prsa”, navodi se u presudi.

Patković nije prisustvovao izricanju presude i sud je donio rješenje kojim su mu određene mjere zabrane putovanja i periodičnog javljanja u policiji.

Presuda nije pravosnažna i dozvoljena je žalba Apelacionom odjeljenju Suda BiH.