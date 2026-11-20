Vrhovni sud Federacije BiH preinačio je presudu Vejsilu Haliloviću (27) iz Kladnja i osudio ga na sedam godina zatvora jer je pijan i drogiran izazvao saobraćajnu nesreću u kojoj je poginula Ajla Nuhanoviću (19) u Živinicama.

Prvostepenom presudom Kantonalnog suda u Tuzli Halilović je bio osuđen na tri godine zatvora, ali mu je nakon žalbenog postupka kazna povećana.

”Presuda je preinačena na način da je uvažena žalba Kantonalnog tužilaštva u Tuzli i optuženi Vejsil Halilović osuđen je na sedam godina zatvora. Izrečena mu je i sigurnosna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom ”B” kategorije u trajanju od pet godina”, saopštio je Kantonalni sud u Tuzli.

Hronika Pijan i drogiran ubio autom Ajlu pred ocem, dobio 3 godine zatvora

Halilović je oglašen krivim za teško krivično djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja. Tragedija se dogodila 5. avgusta 2025. godine oko 3.45 časova u blizini robne kuće ”Omega” u Živinicama. U presudi se navodi da je Halilović, upravljajući vozilom ”pasat” pod uticajem alkohola (1,45 g/kg) i droge amfetamin, vozio brzinom dvostruko većom od dozvoljene (104,4 km/h na mjestu gdje je brzina ograničena na 50km/h) i udario u pješakinju Ajlu Nuhanović, koja je na mjestu ostala mrtva.