Muškarac D.M. iz Kotor Varoša lišen je slobode zbog sumnje da je u jednom ugostiteljskom objektu napao dva muškarca i počinio krivično djelo „Izazivanje opšte opasnosti“.

Incident je policiji prijavljen u 23.10 časova, kada je navedeno da je osumnjičeni D.M. sa dva noža pokušao da napadne jednog muškarca, ali je tokom napada povrede nanio drugom muškarcu iz Kotor Varoša.

Policijski službenici odmah su izašli na lice mjesta i potvrdili navode prijave. Tokom uviđaja pronađeni su i izuzeti dva noža sa dužinama oštrica od 15 i 19 centimetara.

Hronika Sava Marinković osuđen na 45 godina zatvora, Aleksandar Macan na 15 godina

Povrijeđenom muškarcu ukazana je medicinska pomoć u Službi hitne pomoći Kotor Varoš. Alkotestiranjem je utvrđeno da je osumnjičeni D.M. u organizmu imao 1,74 g/kg alkohola.

Zbog počinjenog prekršaja iz člana 25. Zakona o javnom redu i miru (posluživanje alkohola pijanim licima), radniku ugostiteljskog objekta M.T. uručen je prekršajni nalog.

Sve mjere i radnje na ovom predmetu preduzete su pod nadzorom dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.