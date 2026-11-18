Policijski službenici Policijske stanice Kostajnica uhapsili su lice M.D. iz Kostajnice, nakon što je u dvorištu porodične kuće iz gasnog pištolja ispalilo više hitaca u vazduh.

Incident se dogodio oko 00.10 časova, a alkotestiranjem je utvrđeno da je lice bilo pod dejstvom alkohola.

Policija je oduzela gasni pištolj, a protiv M.D. nadležnom sudu biće dostavljen zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka zbog počinjenog prekršaja „Neovlaštena upotreba oružja“, iz člana 16. Zakona o javnom redu i miru, saopštio je PU Prijedor.