Autor:ATV redakcija
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Policijski službenici Policijske stanice Kostajnica uhapsili su lice M.D. iz Kostajnice, nakon što je u dvorištu porodične kuće iz gasnog pištolja ispalilo više hitaca u vazduh.
Incident se dogodio oko 00.10 časova, a alkotestiranjem je utvrđeno da je lice bilo pod dejstvom alkohola.
Policija je oduzela gasni pištolj, a protiv M.D. nadležnom sudu biće dostavljen zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka zbog počinjenog prekršaja „Neovlaštena upotreba oružja“, iz člana 16. Zakona o javnom redu i miru, saopštio je PU Prijedor.
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