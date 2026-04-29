Pijana žena bježeći od policije upala u šaht: Vatrogasci je spasavali

Ona je, u namjeri da izbjegne alkotestiranje, izašla iz automobila i upala u šaht, toliko dubok da su morali da je otuda izvade vatrogasci.

Kako se saznaje, ona je bila na mjestu suvozača u vozilu "folksvagen" koje je 26. aprila na Čamurlijskom putu zaustavila saobraćajna policija.

"Muškarac (42) koji je upravljao automobilom je alkotestiran i ustanovljeno je da je bio u stanju potpune alkoholisanosti sa sadržajem alkohola u organizmu od preko dva promila. Dok ga je policija kontrolisala, njegova saputnica je bez dozvole policije napustila vozilo, ali je tom prilikom upala u duboki šaht. Kako je zbog dubine rupe u kojoj se našla bilo nemoguće da joj se priđe bez asistencije osposobljenih službi, alarmirani su vatrogasci. Na lice mjesta izašla je i Hitna pomoć, ali je intervencija poprilično potrajala dok Nišlijka nije izvučena iz šahta", navode upoznati sa ovim događajem.

Malerozna žena prebačena je na dijagnostiku u niški Univerzitetski klinički centar gde je obavljeno i njeno alkotestiranje koje je pokazalo da je u stanju teške alkoholisanosti.

(Niške vesti)