Članovi grupe imali su jasno podijeljene uloge – koordinisali su rad vozača i dispečera, dodjeljivali vožnje putem dispečerskog centra i mobilnih aplikacija, vodili evidenciju o prometu te prikupljali novac koji su predavali organizatorima.

Posebno odjeljenje za korupciju, organizovani i međukantonalni kriminal Federalnog tužilaštva FBiH podiglo je optužnicu protiv sedam osoba zbog organizovanog kriminala, nedozvoljene trgovine i pranja novca u vezi s nelegalnim radom sarajevskog Holand taksija.

Optužnicom su obuhvaćeni Adnan Lunjo, Adisa Ribić, Haris Mujčinović, Jasmin Džemidžić, Aldin Rizvo, Miralem Kurtić i Eldin Omanović.

Tužilaštvo tereti Adnana Lunju i Adisu Ribić da su od juna 2016. do decembra 2025. godine na području Kantona Sarajevo i šire organizovali grupu za organizovani kriminal i rukovodili njome, a u čijem su djelovanju učestvovali i ostali optuženi.

Neovlašćenim organizovanjem i pružanjem usluga javnog taksi prevoza za sebe su pribavili protivpravnu imovinsku korist veću od tri miliona KM, dok su ostali članovi grupe i firma „Holand-kompani“ (Holand-Company) d.o.o. Sarajevo ostvarili korist u još neutvrđenom iznosu.

Kako se navodi u optužnici, grupa je koristila resurse privrednog društva „Holand-kompani“, poznatog kao Holand taksi. Iako je firma raspolagala sa svega četiri licencirana taksi vozila, angažovali su više od 100 vozila i vozača bez zakonom propisanih licenci i odobrenja, obavljajući oko 1.000 vožnji dnevno.

Članovi grupe imali su jasno podijeljene uloge – koordinisali su rad vozača i dispečera, dodjeljivali vožnje putem dispečerskog centra i mobilnih aplikacija, vodili evidenciju o prometu te prikupljali novac koji su predavali organizatorima.

Nezakonito stečeni novac su, prema navodima Tužilaštva, ubacivali u legalne tokove i prikrivali njegovo porijeklo kroz uplate na račun firme, isplatu plata neprijavljenim dispečerima, kupovinu nekretnina, otplatu kredita i finansiranje putovanja. Organizatori se terete i za ispostavljanje fiktivnih faktura za usluge prevoza koje nikada nisu pružene.

Nakon potvrđivanja optužnice, Tužilaštvo je predložilo produženje pritvora za Adnana Lunju, dok su za Adisu Ribić zatražene mjere zabrane. One uključuju zabranu napuštanja BiH, oduzimanje putnih isprava, zabranu prelaska granice s ličnom kartom, javljanje policiji svakih 14 dana, kao i zabranu obavljanja funkcije direktora u firmi „Holand-kompani“.

Podsjećamo da je Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom krajem septembra ove godine, po rješenju Vrhovnog suda FBiH, preuzela na upravljanje stambeno-poslovnu zgradu u Sarajevu i vilu na području opštine Ravno, kao dio imovine blokirane u ovom predmetu.

Za glavni pretres Tužilaštvo je predložilo ispitivanje više od 100 svjedoka, četiri vještaka te izvođenje više hiljada materijalnih dokaza prikupljenih u saradnji s Federalnom upravom policije i Poreskom upravom FBiH.

(Politički)