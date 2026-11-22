U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila sinoć na magistralnom putu Banjaluka- Gradiška, u mjestu Mahovljani kod Laktaša, smrtno je stradao pješak K.G. (46) iz Laktaša, saopšteno je iz Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

Tragedija se dogodila u subotu, 21. novembra, oko 20.00 časova.

U nesreći je učestvovalo putničko vozilo marke „audi“, kojim je upravljao T.M. (33) iz Gradiške, i pješak K.G. koji je od zadobijenih povreda preminuo na licu mjesta.

Uviđaj na mjestu nesreće obavio je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, zajedno sa policijskim službenicima Policijske stanice Laktaši.

Dežurni tužilac je naložio preduzimanje svih potrebnih istražnih radnji i mjera radi utvrđivanja tačnih okolnosti i uzroka ove saobraćajne nesreće.

Takođe, naložena je i obdukcija tijela nastradalog pješaka, koja će biti izvršena u Zavodu za sudsku medicinu Republike Srpske.