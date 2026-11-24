Nekadašnji narodni poslanik Nikolina Šljivić, koja je uhapšena u akciji ”Emisar”, sprovedena je na kriminalističku obradu u PU Istočno Sarajevo, saznaje ATV.

Šljivićeva je uhapšena u akciji Uprave za organizovani i teški kriminalitet MUP-a Republike Srpske u kojoj su ”pali” i ratni komandant takozvane Armije BiH Naser Orić, otac i sin Mesud i Mustafa Mustafić, kao i advokat Siniša Derganc iz Istočnog Sarajeva. Šljivićeva i Mustafići su prije nekoliko trenutaka sprovedeni u PU Istočno Sarajevo, dok je pretres kod Orića i dalje u toku.

Akcija ”Emisar” realizuje se s ciljem otkrivanja i dokumentovanja krivičnih djela izvršenje krivičnog djela u sastavu kriminalnog udruženja i sprečavanje dokazivanja, a sve u vezi sa pokušajem teškog ubistva Koste Pandurević od 2. avgusta ove godine.

"Sve aktivnosti se sprovode pod nadzorom Republičkog javnog tužilaštva, Posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala", saopštio je MUP Srpske.

Hronika Uhapšeni Naser Orić i Nikolina Šljivić

Grupi se na teret stavlja da su pomagali u skrivanju Đorđa Ždrale nakon ranjavanja Pandurevića u Istočnom Novom Sarajevu. Sumnja se da je Orić poslao ljude, odnosno Mustafiće da Ždralu izvuku iz Sarajeva nakon pucnjave.

Hapšenje Nikoline Šljivić Ustupljena fotografija

Takođe, osumnjičeni su i da su pokušavali da utiču na ishod cijele istrage tako što će nagovoriti Ždralinog vozača Dalibora Bartulu da lažno svjedoči i prizna da je on pucao umjesto Ždrale.