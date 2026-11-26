Ispred Okružnog suda u Banjaluci pojačane su mjere obezbjeđenja pred ročište Naseru oriću i ostalim uhapšenim u akciji "Emisar", koji se terete za pomaganje osumnjičenom za pokušaj teškog ubistva Đorđu Ždrali.

Ročište za razmatranje prijedloga u Okružnom sudu u Banjaluci je zakazano za danas, 26.11.2026. godine, u 12:15 časova.

Sud je saopštio da na ročištu neće biti omogućeno prisustvo javnosti u skladu sa odredbom člana 250. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske koja, kako navode, predviđa prisustvo javnosti samo tokom glavnog pretresa, ali ne i u fazi prethodnog postupka.

Radi se o proizvoljnom tumačenju navedenog člana, jer u ZKP nigdje nije definisana javnost na ročištu za pritvor. Po tom pitanju Republika Srpska i Federacija BiH imaju potpuno neujednačenu praksu, budući da Sud BiH, kao i kantonalni sudovi u Federaciji BiH dozvoljavaju prisustvo javnosti na ročištima za pritvor. Masa je primjera koji to potvrđuju, pa i u predmetima visoke korupcije, organizovanog kriminala i slično.

Visoki sudski i tužilački savjet (VSTS) BiH je, u saradnji s Misijom OEBS-a u BiH, 2025. godine objavio vodič "Pravosuđe i mediji: Izvještavanje o postupanju tužilaštva i sudova", gdje se na strani 26 doslovno navodi: "Ročišta na kojima se donosi odluka o pritvoru su također javna."

Podsjećamo, u akciju su uhapšeni Naser Orić, Nikolina Šljivić, Mesud i Mustafa Mustafića i Siniša Derganac.

Hronika Evo kako su Naser Orić i Nikolina Šljivić sprovedeni u Tužilaštvo u Banjaluci

Orić, Šljivićeva, Derganc i Mustafa osumnjičeni da su u sastavu kriminalnog udruženja počinili krivično djelo sprečavanje dokazivanja u predmetu pokušaja teškog ubistva Koste Pandurevića, za koje je osumnjičen odbjegli Đorđe Ždrale.

Hronika Uhapšeni Naser Orić i Nikolina Šljivić

Mustafa Mustafić osumnjičen je da je u sastavu kriminalnog udruženja pomagao Ždrali u bjekstvu i skrivanju.

Akciju "Emisar", po nalogu Republičkog tužilaštva, sprovela je Uprava za organizovani i teški kriminalitet MUP-a Republike Srpske uz podršku SIPA.