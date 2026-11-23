Preliminarni rezultati istrage o padu italijanskog vojnog helikoptera "Chinook", koji se 29. oktobra 2026. srušio na području mjesta Gorice kod Brčkog, ukazuju na mogućnost ljudske greške.

Prema informacijama do kojih je došao Večernji.ba, letjelica je kobnog dana najmanje dva puta pokušala poletjeti, a već tokom prvog pokušaja pojavili su se signali koji su ukazivali na moguće tehničke poteškoće.

Iako zvanični rezultati istrage još nisu objavljeni, okolnosti koje su prethodile nesreći otvaraju ozbiljna pitanja o postupanju posade i sigurnosti leta.

Prema informacijama izvora upoznatog s dosadašnjim tokom istrage, tokom prvog pokušaja polijetanja na helikopteru su se aktivirale signalne lampice koje su ukazivale na postojanje problema u sistemu.

Podsjetimo, italijanski vojni helikopter CX-47 Chinook srušio se 29. oktobra tokom redovne obuke u mjestu Gorice, nedaleko od Brčkog. U letjelici se nalazilo 15 osoba, a svi su bili italijanski državljani. Četiri osobe su izgubile život, dok je 11 povrijeđeno.

Među poginulima su bila dvojica pripadnika Oružanih snaga Italije, narednici Simone Ruđa i Klaudio Markezi, te pripadnici Vojnog korpusa Italijanskog Crvenog krsta, poručnik Franko Adrijano Zekilo i narednica Laura Procači, koja je imala samo 24 godine.