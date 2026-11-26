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Gatačka policija podnijela je Okružnom javnom tužilaštvu u Trebinju izvještaj protiv lica inicijala M. S. zbog postojanja osnova sumnje da je počinilo krivično djelo „Teška tjelesna povreda“.

Prema policijskim navodima, osumnjičeno lice se tereti da je drugom licu nanijelo teške tjelesne povrede tokom tuče, čime je ispunilo obilježja krivičnog djela iz člana 132. Krivičnog zakonika Republike Srpske. Izvještaj i zbog brisanja snimka sa video-nadzora Istovremeno, policija je protiv lica inicijala R. K. podnijela izvještaj zbog osnova sumnje da je počinilo krivično djelo „Sprečavanje dokazivanja“ iz člana 336. Krivičnog zakonika Republike Srpske. Sumnja se da je ovo lice izbrisalo video-snimak incidenta sa sistema video-nadzora, čime je pokušalo da onemogući prikupljanje dokaza u vezi sa navedenim događajem.

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