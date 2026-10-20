Pokušaj ubistva Đokana Mijatovića: Uhapšeno osam osoba, pretresi na 14 lokacija

Na području Tuzle i Lončara sprovodi se velika policijska akcija s ciljem rasvjetljavanja pokušaja ubistva Đokana Mijatovića koji je 10. avgusta ove godine ranjen u sačekuši u Brčkom, saznaje ATV.

Izvor blizak istrazi kaže da su u toku pretresi na više lokacija, a na meti istražilaca je devet osoba, osam iz Tuzle i jedan iz Lončara, koji se dovode u vezu sa cijelim slučajem.

Napadači ga presreli motociklom

”Dosada je uhapšeno osam osumnjičenih, dok se jedno lice nalazi u bjekstvu. U toku su pretresi na ukupno 14 lokacija, a pretresaju se stambeni objekti, dva poslovna prostora, vila za iznajmljivanje, kao i više automobila i motocikala koji su u vlasništvu osumnjičenih”, kaže izvor ATV-a.

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Mijatović, koji je radio kao obezbjeđenje u noćnom klubu, ranjen je hicima iz vatrenog oružja ispred svoje kuće u ulici Mihajla Pupina u Brčkom. Na njega su pucala dva maskirana muškarca, koji su ga motociklom pratili do kuće. Pogođen je sa pet metaka i zadobio je pet prostrelnih i jednu ustrelnu ranu ruku i nogu.

Sumnja se da je napad naručen iz osvete

Tokom istrage došlo se do sumnje da je napad na Mijatovića najvjerovatnije bio naručen zbog toga što je, radeći kao obezbjeđenje u noćnom klubu, došao u sukob sa dvojicom muškaraca koje je izbacio iz kluba.

Kako je saopštio MUP Tuzlanskog kantona akcija se sprovodi po nalogu Osnovnog suda u Brčkom, a u saradnji sa Policijom Brčkom distriktra i MUP-om Republike Srpske.

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”Od ranih jutarnjih časova sprovode se zajedničke aktivnosti na rasvjetljavanju krivičnog djela pokušaj ubistva. U toku su pretresi stambenih, poslovnih i drugih objekata na osam lokacija na području grada Tuzle pri čemu je, po nalogu tužioca, uhapšeno osam osoba iz Tuzle”, saopštio je MUP Tuzlanskog kantona.