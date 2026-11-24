Nebojša Poletan, bokser iz Laktaša, uhapšen je zbog sumnje da je pokušao ubiti Nenada Dukića na koga je pucao ispred jedne vikendice u Blaškom kod Laktaša, saznaje ATV.

Pucnjava se dogodila preksinoć, ali iz PU Banjaluka o ovom slučaju nije bilo nikakvih zvaničnih saopštenja za javnost.

Kako saznaje ATV Poletan i Dukić su kritični dan zajedno bili na druženju u jednoj vikendici. Obojica su konzumirali alkohol i tokom večeri su se međusobno provocirali, da bi sve preraslo u sukob tokom koje je Poletan potegao oružje.

”Dukić je krenuo da bježi i sjeo je u automobil. Poletan je zapucao prema njemu i pogodio je staklo na mjestu vozača. Zrno metka je prošlo nekoliko centimetara pored Dukića, ali ga srećom nije pogodilo”, kaže izvor ATV-a.

On dodaje da je tokom sukoba ispaljeno više hitaca i da je Dukić nakon toga izašao iz automobila i trčeći pobjegao prema selu. Tu je sreo nekoliko ljudi koji su pomogli, te je pozvao policiju.

Poletan je nakon hapšenja sproveden na kriminalističku obradu i očekuje se da će tokom dana biti predat u nadležnost Okružnog javnog tužilaštva u Banjaluci na dalje postupanje. Inače, Poletan je i ranije dolazio u sukob sa zakonom zbog nanošenja teških tjelesnih povreda.