Policajac krčio put lopovima: Ukradene bakarne žice milionske vrijednosti

Četvorici osumnjičenih za krađu 15 tona bakra milionske vrijednosti, na prijedlog Kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona koje vodi istragu u ovom predmetu, Opštinski sud u Velikoj Kladuši odredio je jednomjesečni pritvor.

Jedan od osumnjičenih je policijski službenik Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona koji se tereti za pomaganje u ovoj teškoj krađi.

Osumnjičeni su uhapšeni u okviru opsežne akcije organa za sprovođenje zakona, koja je izvedena na području više kantona.

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U realizaciji aktivnosti Kantonalnom tužilaštvu USK i MUP-u USK značajnu podršku pružili su Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo i Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona, MUP Kantona Sarajevo i MUP Tuzlanskog kantona.

Tužilaštvo tereti osumnjičene da su u septembru ove godine na području carinskog terminala u mjestu Drmaljevo u Velikoj Kladuši otuđili tri poluprikolice s buntovima bakarne žice ukupne težine oko 15 tona i vrijednosti od 900.000 evra.

Poluprikolice su prvo odvezli na drugu lokaciju u Velikoj Kladuši, a potom su jednu od poluprikolica vozili do Sarajeva gdje su je planirali prodati trećoj osobi. Pritom se osumnjičeni policijski službenik tereti da je osiguravao nesmetan transport ukradenih poluprikolica od Velike Kladuše do Sarajeva, odnosno da se kretao ispred teretnog vozila na putu do Sarajeva, "čisteći" mu put do odredišta.

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Ukradena roba naknadno je pronađena na području Unsko-sanskog kantona i Kantona Sarajevo. Trojica osumnjičenih uhapšeni su na području Tuzlanskog kantona, dok je osumnjičeni policijski službenik uhapšen u Velikoj Kladuši.

Svima se stavlja na teret osnovana sumnja da su kao saizvršioci ili pomagači počinili krivično djelo teške krađe radi pribavljanja imovinske koristi velike vrijednosti u iznosu od oko 900.000 evra.

Pritvor je predložen i određen jer postoje naročite okolnosti koje ukazuju da bi osumnjičeni boravkom na slobodi ometali krivični postupak i da bi boravkom na slobodi mogli ponoviti krivično djelo.