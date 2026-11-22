U ranim jutarnjim časovima u Mostaru dogodilo se razbojništvo, tokom kojeg je maskirana osoba, uz prijetnju pištoljem, opljačkala jedan objekat.

Iz Policijske uprave Mostar za Bljesak.info potvrđeno je da je prijava o ovom događaju zaprimljena u subotu, 21. novembra, u 6:05 sati.

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Prema informacijama iz policije, za sada nepoznata osoba, koja je na glavi imala masku, fizičkom snagom razbila je staklo na ulaznim vratima objekta kako bi ušla unutra.

Nakon toga je, prijeteći vatrenim oružjem, odnosno pištoljem, od prisutnih otuđila novac, a potom pobjegla u nepoznatom pravcu.

Na mjesto događaja izašli su policijski službenici koji su obavili uviđaj i prikupili potrebne informacije i tragove.

Iz MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona navode da se preduzimaju intenzivne mjere i radnje na rasvjetljavanju ovog krivičnog djela i identifikaciji počinioca.

Za sada nema informacija o tome koliko je novca ukradeno, niti je poznato da li je tokom razbojništva neko povrijeđen, prenosi CrnaHronika.

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Policija nastavlja istragu, a više detalja o ovom slučaju očekuje se nakon što budu poznate nove informacije.