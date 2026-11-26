Policijski službenici Policijske uprave Bijeljina danas su izvršili pretres prostorija koje koristi lice S. S., za koje je Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske obaviješteno da je lišeno slobode u Mađarskoj.

Pretres je izvršen na području grada Bijeljine, na osnovu naredbe Osnovnog suda u Bijeljini, a uz saglasnost Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini.

"Prilikom pretresa nisu pronađeni predmeti koji bi mogli upućivati da potiču od izvršenja krivičnog djela. Policijska uprava Bijeljina sve mjere i radnje preduzima pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini", navodi se u saopštenju policije.

Saopštenje policije uslijedilo je nakon što je gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović na društvenim mrežama iznio nezvanične informacije da je u Mađarskoj priveden navodni vozač direktora "Elektro-Bijeljine" Bojana Savića, te da je u službenom automobilu pronađena veća količina kokaina.

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Savić je demantovao tvrdnje da je riječ o njegovom vozaču, navodeći da je nezvanično informisan da je jedan od referenata za vozni park na svoju ruku uzeo službeni automobil koji nije vratio preduzeću.

U međuvremenu su se oglasili i iz "Elektro-Bijeljine", potvrdivši da su policiji prijavili nestanak službenog vozila koje je jedan od zaposlenih preuzeo sa servisa, ali ga nije vratio preduzeću.

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"Riječ je o zaposlenom na radnom mjestu referenta voznog parka, čija zaduženja obuhvataju i preuzimanje vozila sa servisa. Za korišćenje vozila van službenih obaveza nije postojao putni nalog niti bilo kakvo odobrenje preduzeća", naveli su iz "Elektro-Bijeljine".

Protiv zaposlenog je pokrenut disciplinski postupak zbog neopravdanog odsustva, kao i postupak interne kontrole korišćenja službenih vozila.

Iz Policijske uprave Bijeljina nisu saopštili zbog kojeg je krivičnog djela lice S. S. lišeno slobode u Mađarskoj, niti su potvrdili navode o pronalasku kokaina i povezanosti uhapšenog lica sa "Elektro-Bijeljinom".