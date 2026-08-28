Policija u Bratuncu pronašla marihuanu, jedno lice uhapšeno

Policija u Bratuncu uhapsila je R.G. sa područja ove opštine zbog sumnje da je počinio krivično djelo „Neovlašćena proizvodnja i promet opojnih droga“.

Kako je saopšteno iz Policijske uprave Zvornik, policijski službenici su 27. avgusta, na osnovu naredbe Osnovnog suda u Srebrenici i uz prethodnu saglasnost dežurnog tužioca, pretresli vozilo, kuću i pomoćne objekte koje koristi osumnjičeni.

Tom prilikom pronađeno je i oduzeto PVC pakovanje sa zelenom biljnom materijom koja izgledom asocira na marihuanu, bruto mase 46,3 grama.

Policija je oduzela i predmete koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem krivičnog djela.

Sve dalje mjere i radnje na dokumentovanju krivičnog djela preduzimaju se pod nadzorom postupajućeg tužioca, saopštio je PU Zvornik.