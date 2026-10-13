Poznato ko je uhapšen u akciji "Jezero"

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Foto: ATV BL

Osumnjičeni Zlatko Đerić i Emir Dacić uhapšeni su u akciji FUP-a kodnog naziva "Jezero".

Pod nadzorom Tužilaštva Kantona Sarajevo, predati su u nadležnost ove pravosudne institucije. Bit će zadržani 24 sata i u tom zakonskom roku postupajući tužioci odlučiće od daljim mjerama. Hronika Akcija FUP-a u Sarajevu: Pronađeni droga, snajperske puške i automatski pištolj

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