Poznato ko je uhapšen u akciji "Jezero"

Autor:ATV redakcija
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Osumnjičeni Zlatko Đerić i Emir Dacić uhapšeni su u akciji FUP-a kodnog naziva "Jezero".
Pod nadzorom Tužilaštva Kantona Sarajevo, predati su u nadležnost ove pravosudne institucije.
Bit će zadržani 24 sata i u tom zakonskom roku postupajući tužioci odlučiće od daljim mjerama.
Hronika
Akcija FUP-a u Sarajevu: Pronađeni droga, snajperske puške i automatski pištolj
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