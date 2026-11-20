Maloljetnik (16) iz Teslića, koji je teško povrijeđen u saobraćajnoj nesreći, nalazi se van životne opasnosti, potvrđeno je za ATV u UKC Republike Srpske.

”Pacijent je hospitalizovan u Klinici za ortpediju i traumatologiju i zasada je stabilnog zdravstvenog stanja. Dijagnostički je obrađen, te mu je urađen privremeni operativni zahvat na lijevoj natkoljenici. Ostaje na daljem praćenju i hirurškom liječenju u ovoj Klinici”, navode u UKC Republike Srpske.

Hronika Maloljetnik teško povrijeđen u nesreći u Tesliću, prebačen u UKC

Nesreća se dogodila juče oko 18 časova u Tesliću kada je došlo do sudara mopeda kojim je upravljao 16-godišnjak i automobila ”reno” za čijim volanom je bila žena K.C. Na licu mjesta izvršen je uviđaj i cijeli slučaj je kvalifikovan kao krivično djelo ugrožavanje javnog saobraćaja, Tačne okolnosti i urok nesreće nisu saopšteni.