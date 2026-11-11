Prevarant iz Prijedora oštetio sugrađanina za 50.000 KM

Okružnom javnom tužilaštvu Prijedor danas je podnesen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu protiv lica N.K. iz Prijedora, zbog postojanja osnova sumnje da je počinilo krivična djela "Prevara" i "Nedozvoljena trgovina".

Kako navode iz Policijske uprave Prijedor, osumnjičeni se tereti da je tokom 2023. godine sa oštećenim licem sačinio ugovor o kupovini devet putničkih vozila, dovodeći ga u zabludu da će mu, ukoliko u dogovorenom roku ne isplati iznos od 50.000 KM, u zamjenu dati nekretninu koja uopšte nije bila u njegovom vlasništvu.

Osumnjičeni je potom vozila registrovao i, bez ovlašćenja odnosno registrovane djelatnosti za trgovinu, preprodao trećim licima.

Na taj način pribavio je protivpravnu imovinsku korist u iznosu koji je po kupoprodajnom ugovoru bio dužan da isplati oštećenom.