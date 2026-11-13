Pucnjava u Sarajevu, ubijen muškarac

Tridesetdvogodišnji muškarac ubijen je u pucnjavi ispred jednog ugostiteljskog objekta u Novom Sarajevu, potvrđeno je iz MUP-a Kantona Sarajevo.

Kako se navodi, pucnjava se desila oko 2.30 sati u ulici Zmaja od Bosne.

"Ekipa Hitne pomoći KS je povrijeđenog 32-godišnjaka transportovala na KCUS, gdje su ljekari u 04.00 sata konstatovali smrt", saopšteno je iz policije.

Obaviješten je tužilac kantonalnog Tužilaštva koji rukovodi uviđajem.

"Policijski službenici intenzivno tragaju za muškarcem za kojeg postoji sumnja da je izvršilac ovog krivičnog djela", rečeno je u policiji.