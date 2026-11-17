U centru Trebinja jutros je došlo do saobraćajne nezgode kada je vozač putničkog automobila udario u drvo u Ulici Stepe Stepanovića, u blizini zgrade nove gimnazije.

Kako je potvrđeno iz Policijske uprave Trebinje za ATV, nezgoda je prijavljena u 9.39 časova, a povrijeđenih nije bilo.

"Policijska stanica za bezbjednost saobraćaja Trebinje zaprimila je prijavu o saobraćajnoj nezgodi u 9.39 časova. Policijski službenici vrše uviđaj na licu mjesta. U nezgodi je pričinjena materijalna šteta, a povrijeđenih nema“, naveli su iz policije.

Za sada nije poznato zbog čega je vozač izgubio kontrolu nad automobilom i udario u drvo.

Okolnosti saobraćajne nezgode biće utvrđene nakon policijskog uviđaja.