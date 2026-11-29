Po nalogu Suda BiH raspisana je crvena Interpolova potjernica za Šerifom Patkovićem, prvostepeno osuđenim na deset godina zatvora za ratni zločin u Dusini kod Zenice, potvrđeno je za „Kliks.ba“.

Sud BiH je 24. novembra donio rješenje o pritvoru za Patkovića, nakon čega je pokrenuta procedura za raspisivanje međunarodne potjernice. Sada je potvrđeno da je raspisana crvena Interpolova potjernica.

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Iz Suda su ranije rekli da nisu bili upoznati s tim da je Patković napustio zemlju prije izricanja prvostepene presude 13. novembra. Tek nakon presude odredili su mu zabranu putovanja i obavezu javljanja nadležnoj policijskoj stanici. Tokom glavnog pretresa Patković nije imao nikakve mjere obezbjeđenja jer, kako navode iz Suda, Tužilaštvo BiH nije podnijelo prijedlog za njihovo određivanje.

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Prema ranijim informacijama, Patković je BiH napustio dva dana prije izricanja presude, a Tužilaštvo je nakon toga zatražilo pritvor i raspisivanje potjernice.

Patković, nekadašnji komandant Drugog bataljona Sedme muslimanske brigade Armije BiH, nije prisustvovao izricanju presude. Presuda nije pravosnažna, a odbrana je najavila žalbu.

Prema optužnici, Patković je 26. januara 1993. godine, nakon što je Armija BiH ovladala selom Dusina kod Zenice, iz vatrenog oružja ubio komandanta HVO-a Dusina Zvonka Rajića, koji je prethodno ranjen ležao na zemlji.

(Kliks)