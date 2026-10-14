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Saobraćaj se odvija naizmjenično: U sudaru tri automobila više osoba povrijeđeno

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14.10.2026 08:27

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Аутомобил полиције ФБиХ
Foto: ATV BL

Tri vozila sudarila su se jutros u nesreći koja se dogodila na magistralnom putu M-17, u mjestu Grabovica.

Kako je za "Avaz" potvrdila portparolka MUP-a HNK Ilijana Miloš, nesreća se dogodila u 06:30 sati.

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"U saobraćajnoj nesreći četiri osobe zadobile su tjelesne povrede te su prevezene u bolnicu radi pružanja medicinske pomoći", potvrdila je Miloš.

Uviđaj je u toku, a saobraćaj se na navedenoj dionici ceste odvija naizmjenično.

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Tagovi :

Saobraćajna nesreća

MUP HNK

sudar

povrijeđeni

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