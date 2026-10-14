Saobraćaj se odvija naizmjenično: U sudaru tri automobila više osoba povrijeđeno

Autor:ATV redakcija
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Tri vozila sudarila su se jutros u nesreći koja se dogodila na magistralnom putu M-17, u mjestu Grabovica.
Kako je za "Avaz" potvrdila portparolka MUP-a HNK Ilijana Miloš, nesreća se dogodila u 06:30 sati.
Republika Srpska
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"U saobraćajnoj nesreći četiri osobe zadobile su tjelesne povrede te su prevezene u bolnicu radi pružanja medicinske pomoći", potvrdila je Miloš.
Uviđaj je u toku, a saobraćaj se na navedenoj dionici ceste odvija naizmjenično.
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