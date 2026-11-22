U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila noćas na magistralnom putnom pravcu Banjaluka-Laktaši, u mjestu Klašnice, tjelesne povrede zadobio je pješak L.C. (18) iz Banjaluke, potvrđeno je iz Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

Nesreća se dogodila 22. novembra, oko 1.50 časova iza ponoći. U njoj su učestvovali teretno vozilo marke "fijat", kojim je upravljao Ž.M. (35) iz Laktaša, i pješak L.C. (18) iz Banjaluke.

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Povrijeđenom mladiću je ljekarska pomoć ukazana na licu mjesta, nakon čega je hospitalizovan i smješten u Univerzitetski klinički centar Republike Srpske u Banjaluci.

Uviđaj na mjestu nesreće obavio je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka u saradnji sa policijskim službenicima Policijske stanice Laktaši. Tužilac je naložio preduzimanje svih potrebnih istražnih radnji i mjera kako bi se utvrdile sve okolnosti i uzrok ove saobraćajne nesreće.