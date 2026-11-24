Kantonalni sud u Sarajevu u ponovljenom suđenju osudio je Savu Marinkovića na 45 godina zatvora, a Aleksandra Macana na 15 godina zatvora za ubistvo policajaca Adisa Šehovića i Davora Vujinovića.

Presuda je prvostepena i na nju se može uložiti žalba Vrhovnom sudu Federacije BiH.

Isti sud je u prvom suđenju, 27. decembra 2024. godine, Marinkoviću izrekao 45, a Macanu 15 godina zatvora. Vrhovni sud Federacije BiH tu je presudu ukinuo zbog povreda krivičnog postupka i naložio novo suđenje.

Šehović i Vujinović ubijeni su 26. oktobra 2018. godine oko 4 sata ujutro u Geteovoj ulici na Alipašinom Polju, dok su bili na terenu u službenom vozilu. Šehović je preminuo na licu mjesta, a Vujinović nekoliko sati kasnije u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu.

Hronika Pokušaj ubistva u Laktašima, uhapšen bokser Nebojša Poletan!

Istraga dugo nije imala pomaka. Macan se predao Tužilaštvu u decembru 2021. godine, nakon toga je uhapšen Marko Trifković, a Njemačka je 2022. godine Bosni i Hercegovini izručila Marinkovića.

Trifković je u maju 2024. godine sklopio sporazum o priznanju krivice i osuđen je na 15 godina zatvora, piše Kliks.