Četiri godine nakon što je Sakib Mahmuljin odlaskom u Tursku izbjegao izdržavanje zatvorske kazne zbog ratnih zločina, još jedan bivši komandant tzv. Armije RBiH osuđen za ratni zločin nalazi se van Bosne i Hercegovine.

Šerif Patković, bivši komandant Drugog bataljona Sedme muslimanske brigade Armije RBiH, kojeg je Sud BiH 13. novembra nepravosnažno osudio na deset godina zatvora zbog ubistva zarobljenog komandanta HVO-a Zvonka Rajića, napustio je BiH, potvrđeno je za Raport.

Patković se nije pojavio na izricanju presude, a prema informacijama koje je u utorak objavio Večernji list, BiH je napustio nekoliko dana prije donošenja sudske odluke.

Navodno otišao na liječenje u Tursku

Patkovićeva advokatica obavijestila je Sud BiH da je njen branjenik otišao na liječenje te dostavila dokumentaciju o njegovu zdravstvenom stanju i vremenu odlaska iz zemlje.

Prema neslužbenim informacijama, Patković se nalazi u Turskoj, ali zasad nema potvrde kada će se vratiti u BiH. Pravosudne institucije provjeravaju okolnosti njegovog odlaska i još nisu utvrdile je li riječ o bijegu.

Sud BiH nakon izricanja presude odredio mu je mjere zabrane napuštanja BiH, predaju pasoš i obvezno javljanje policiji. Međutim, Patković je u tom trenutku, prema dostupnim informacijama, već bio izvan zemlje.

Ako se uskoro ne vrati ili ne dostavi opravdane razloge odsutnosti, prema saznanjima Raporta, Tužilaštvo BiH moglo bi zatražiti raspisivanje potjernice.

Ubio ranjenog i zarobljenog zapovjednika HVO-a

Prema prvostepenoj presudi Suda BiH, Patković je 26. januara 1993. godine u selu Dusina kod Zenice ubio Zvonka Rajića, komandanta lokalnog HVO-a, nakon što su pripadnici Armije RBiH preuzeli nadzor nad selom.

Rajić je u trenutku ubistva bio ranjen i zarobljen te je ležao na zemlji. Sud je Patkovića proglasio krivim za ratni zločin protiv ratnih zarobljenika i osudio ga na deset godina zatvora.

Presuda nije pravosnažna i protiv nje je dopuštena žalba.

Ponavlja li se slučaj Mahmuljin?

Patkovićev odlazak iz BiH podsjeća na slučaj Sakiba Mahmuljina, bivšeg komandanta Trećeg korpusa tzv. Armije RBiH, koji je 2022. godine pravosnažno osuđen na osam godina zatvora zbog ratnih zločina na području Vozuće i Zavidovića.

I Mahmuljin je otišao u Tursku uz obrazloženje da se nalazi na liječenju. Nije se odazvao pozivu Suda BiH radi upućivanja na izdržavanje zatvorske kazne, nakon čega je za njim raspisana međunarodna potjernica, a od Turske je zatraženo njegovo izručenje.