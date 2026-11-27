Autor:ATV redakcija
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Šest osoba povrijeđeno je u saobraćajnoj nesreći koja se u četvrtak poslijepodne dogodila u mjestu Vržerale kod Livna.
Dvije osobe zadobile su teške, a četiri lake tjelesne povrede.
Nesreća se dogodila 26. novembra u 17:45 sati na lokalnom putu L-1 Podgradina – Podhum, a u njoj su učestvovala dva motorna vozila.
Povrijeđene osobe prevezene su u Kantonalnu bolnicu dr fra Mihovil Sučić u Livnu, gdje im je pružena ljekarska pomoć.
Na vozilima je nastala veća materijalna šteta, a uviđaj na mjestu nesreće obavili su policijski službenici Policijske uprave Livno i Policijske stanice Livno.
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