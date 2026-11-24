Svi uhapšeni u akciji ”EMISAR” dovode se u vezu sa pružanjem pomoći Đorđu Ždrali, njegovim skrivanjem, bjekstvom i pokušajem lažiranja dokaza u predmetu koji se odnosi na pokušaj teškog ubistva, saopštio je MUP Republike Srpske.

”Uhapšeno je ukupno pet osoba koje se dovode u vezu sa pružanjem pomoći Đorđu Ždrali, za kojim policijski službenici MUP-a RS aktivno tragaju, i to u vezi sa njegovim bjekstvom, skrivanjem dokaza i pokušajem lažiranja dokaza u predmetu koji se odnosi na krivično djelo pokušaj teškog ubistva”, saopštio je MUP Srpske.

Oduzeto osam pištolja i oko 50.0000 KM

Radi se o pokušaju ubistva Koste Pandurevića na koga je, kako se sumnja Ždrale pucao iz blindiranog ”audija” 2. avgusta ove godine u Istočnom Novom Sarajevu.

”Tokom pretresa na više lokacija, uključujući i objekte u vlasništvu Đorđa Ždrale, pronađeno je i privremeno oduzeto: osam pištolja, 30.000 KM, 10.000 evra više mobilnih telefona, računar i drugi predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem krivičnih djela”, navodi se u saopštenju.

Hronika Pogledajte snimak hapšenja Nikoline Šljivić

Dodaje se da se osumnjičenima na teret stavlja izvršenje krivičnog djela u sastavu kriminalnog udruženja i sprečavanje dokazivanja“, u vezi sa pokušajem ubistva Koste Pandurevića.

Za Ždralom se intezivno traga

”Aktivnosti se sprovode pod nadzorom Republičkog javnog tužilaštva – Posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala. Potraga za Đorđem Ždralom se nastavlja, a istraga o ulozi osumnjičenih u pomaganju njegovom skrivanju i ometanju dokaznog postupka se intenzivira. Nad licima lišenim slobode biće izvršena kriminalistička obrada”, navode u MUP-u Srpske.

Hronika Akcija ”EMISAR”: Orić i Šljivićeva osumnjičeni za ”podmetanje” krivca za napad na Pandurevića

Akciju ”EMISAR” sprovodi Uprava za organizovani i teški kriminalitet MUP-a Republike Srpske, u saradnji sa SIPA.

Ko je uhapšen?

U akciji su uhapšeni ratni komandant takozvane Armije BiH Naser Orić, nekadašnji narodni poslanik Nikolina Šljivić, Orićević saradnici otac i sin Mesud i Mustafa Mustafić, te advokat Siniša Derganc iz Istočnog Sarajeva.

Akcija Emisar

Prema saznanjima ATV-a Orić je osumnjičen da je nakon pucnjave na Pandurevića organizovao izvlačenje Ždrale iz Sarajeva, u čemu su mu direktno pomagali Mustafići.

Podmetanje krivca

Sumnja se i da je Orić, posredstvom Nikoline Šljivić, stupio u kontakt sa Pandurevićem nudeći mu veliki iznos novca kako bi promijenio svoj iskaz u istrazi. Kako saznjemo plan je bio da se krivica za napad prebaci na ranijeg uhapšenog Dalibora Bartulu, kako se Ždrale ne bi teretio za pokušaj ubistva. U sve je bio uključen i advokat Siniša Derganc. Pregovori oko promjene krivca su tajno praćeni i snimani od strane istražnih organa, što je i dovelo do hapšenja osumnjičenih.

Hronika Sumnja se da je Bartula vozio Ždralu kada je pucao na Pandurevića

Podsjetimo, Bartula se 9. septembra predao Republičkom tužilaštvu i od tada se nalazi u pritvoru. Prema informacijama iz policije on se sumnjičeni da je vozio Ždralu u trenutku kada je pucao na Pandurevića 2. avgusta u Istočnom Novom Sarajevu.