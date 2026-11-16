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Stečajni upravnik oslobođen optužbe za zloupotrebu položaja

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Новинар АТВ Огњен Матавуљ
16.11.2026 16:51

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Stečajni upravnik oslobođen optužbe za zloupotrebu položaja

Milovan Vuković (78), nekadašnji stečajni upravnik Vodoprivrednog preduzeća ”Sava” iz Gradiške, oslobođen je optužbe za zloupotrebu službenog položaja u slučaju prodaje teretnog broda.

Presudu je izrekao Okružni sud u Banjaluci u kojem navode tužilaštvo tokom postupka nije dokazalo da je optuženi počinio djelo koje mu je stavljeno na teret.

Optužnicom Vukoviću se na teret stavljalo da je prekoračio granice svog službenog ovlaštenja kako bi drugom pribavio korist.

”Optuženi je u martu 2020. godine, direktnog pogodbom, prodao teretni brod, vlasništvo VP ”Sava”, osobi J.B. iz Orašja za 19.890 KM bez prethodno provedenih zakonskih procedura, jer brod nije uveo u stečajnu imovinu VP ”Save” bez saglasnosti odbora povjerilaca. Prodaju nije javno oglasio, niti je izvršio procjenu stvarne vrijednosti koja je iznosila 70.400 KM. Time je omogućio J.B. da postane vlasnik broda i time stekne imovinsku korist u iznosu od 50.510 KM”, navodilo se u optužnici.

Presuda nije pravosnažna i dozvoljena je žalba Vrhovnom sudu Republike Srpske.

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Tagovi :

prodaja broda

VP ”Sava”

presuda

Okružni sud Banjaluka

Milovan Vuković

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