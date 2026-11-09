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Strašna tragedija: Dječak iz BiH poginuo u jezivoj nesreći

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АТВ редакција
09.11.2026 13:36

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Rotacija policije Republike Srpske
Foto: ATV

Dvanaestogodišnji Ibrahim Mujanović poginuo je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u četvrtak ujutro na auto-putu E18, kod mjesta Bomeštad u blizini Larvika u Norveškoj.

Dječak se nalazio u automobilu s roditeljima i petoro braće i sestara.

Norveška policija objavila je njegov identitet uz saglasnost porodice. Ibrahim je živio u opštini Kristiansand, a bio je učenik sedmog razreda škole Vegsbygd.

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Direktor škole Elinor Skaja As opisala ga je kao divnog dječaka i osobu koja je okupljala svoje vršnjake.

"Bio je zaista divan dječak i nedostajaće nam. Bio je centar okupljanja u svom razredu", kazala je direktor škole.

Istraga o uzrocima nesreće

Prema informacijama norveških medija, porodica je u trenutku nesreće putovala prema Sandefjordu. U automobilu su bila oba roditelja i šestoro djece.

Policija istražuje više mogućih uzroka nesreće. Prema riječima policijske tužilac Lin Kristine Tele, na mjestu događaja bilo je izrazito klizavo, a tu informaciju potvrdili su i svjedok koji je naišao na mjesto nesreće te policijski službenici koji su izašli na teren.

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Istražioci prikupljaju snimke videonadzora i planiraju saslušati svjedoke i učesnike nesreće. Policija je ranije saopštila da je na snimku vidljivo kako je automobil izgubio kontrolu, prevrnuo se na krov i završio u jarku.

Za sada nema sumnje da je vozač upravljao pod uticajem alkohola ili drugih opojnih sredstava. Policija provjerava i druge okolnosti, uključujući stanje vozila, korištenje sigurnosnih pojaseva i vrstu guma.

Auto-put nije bio posut solju

Norveška uprava za javne saobraćajnice potvrdila je da je na dijelu auto-puta na kojem se dogodila nesreća bilo klizavo, ali da ta dionica tokom noći nije bila posuta solju.

Prema objašnjenju nadležnih, tokom noću je obavljeno djelimično posipanje soli na pojedinim rizičnim lokacijama, dok je za ovu dionicu procijenjeno da nije bilo potrebe za tim jer je kolovoz bio suv.

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Nakon nesreće najavljena je dodatna analiza načina održavanja i posipanja auto-putu, uključujući mogućnost češćeg tretiranja kolovoza čak i kada je suv.

Porodica je nakon tragedije dobila podršku nadležnih službi, a škola koju je Ibrahim pohađao organizovala je okupljanje učenika, roditelja i zaposlenika kako bi zajedno odali počast dječaku. Najavljeno je i održavanje komemoracije.

(Radiosarajevo)

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Tagovi :

Saobraćajna nesreća

nesreća

Norveška

tragedija

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