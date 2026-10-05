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Suđenje Šakiću: Tužilaštvo otkrilo kako su identifikovani korisnici ”Skaj” aplikacije

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05.10.2026 16:00

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Синиша Шакић суђење
Foto: ATV

Siniša Šakić, optuženi za teško ubistvo Slaviše Ćuluma, identifikovan je kao korisnik ”Skaj” aplikacije na osnovu IMEI broja mobilnog telefona koji je od njega oduzet.

To je na nastavku suđenja u Okružnom sudu u Banjaluci rekla republički tužilac Snježana Petković navodeći da se isti IMEI broj pojavljuje u podacima iz ”Skaj” aplikacije.

Telefon fabrički resetovan

Podatke je u sudnici prezentovao policijski službenik Siniša Grumić koji je rekao da je IMEI broj sadržan u materijalu vezanom za ”Skaj” aplikaciju, koji je dostavljen iz Francuske. Na pitanje sudskog vijeća Petkovićeva je navela da oduzeti telefon, sa tim IMEI brojem, nije bilo moguće povezati sa ”Skaj” aplikacijom, jer je fabrički resetovan.

Oko IMEI broja u sudnici je vođena velika polemika. Šakićev branilac Željko Šurlan tvrdi da ”Skaj” aplikacija nije čuvala identifikacione podatke kao što su IMEI broj, geolokacija i drugo i da je to vidljivo iz dokumenata koji su dostavljeni od francuskog suda.

Prikazana fotografija mjesta ubistva

Identiteti Milivoja i Dušana Lovrenović, Jovana Jošila i Mile Rosića utvrđeni su na osnovu razmjenjenog sadržaja na ”Skaju”, odnosno aktivnosti koje su pominjali u porukama poput prelaska granice u određeno vrijeme, svojih rođendana, adresa i drugih informacija. Te poruke su prezentovane u sudnici, kao i komunikacija za koju tužilaštvo tvrdi da se odvijala između Šakića i Mile Rosića 24. aprila 2020. godine.

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U porukama se navodi: ”Čekamo”, ”bili smo mu sinoć pred kućom”, ”ima neki crveni golf 5”, ”čekamo da vidimo da li je on”. Uz poruke, prikazana je i fotografija koju su razmijenili za koju tužilaštvo tvrdi da je fotografija ”lica mjesta izvršenja krivičnog djela”, odnosno mjesta ubistva Slaviše Ćuluma.

Podaci nepotpuni, tabelama se manipulisalo

Šakićev branilac Željko Šurlan više puta je na današnjem ročištu prigovarao sadržaju, navodeći da su tužilački podaci iz ”Skaja” nepotpuni i nepouzdani, da nedostaje više od 300.000 poruka, te da se manipulisalo tabelama u kojima je sadržaj prezentovan.

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”Evidentno je da je u eksel tabelama, koje su nama prezentovane, neko nešto probirao”, rekao je Šurlan.

Ponovljeno suđenje i proširenje istrage

Slaviša Ćulum ubijen je hicima iz automatske puške 15. maja 2000. godine u Dragočaju kod Banjaluke. Optužnica protiv Šakića podignuta je u martu 2021. godine. Prvostepenom presudom iz septembra 2023. godine Šakić je oslobođen optužbe, ali je tu presudu ukinuo Vrhovni sud Republike Srpske i predmet vratio na ponovno suđenje.

Optužnicom, Šakiću se na teret stavlja da je zajedno i u dogovoru sa nepoznatom osobom nabavio motocikl, koji je korišten za ”izviđanje" terena, te automatsko oružje i municiju kojim će izvršiti zločin. Na putu u Dragočaju pored lokalnog puta prilagodili su dvije lokacije na kojima su polomili grane i maskirali motocikl.

Ćuluma su čekali u zasjedi i kada je naišao putem prema njegovom ”golfu 6” ispalili su 22 hica iz dva automatska oružja. Više puta je pogođen i na mjestu je ostao mrtav. Ubice su pobjegle motociklom, koji tokom istrage nije pronađen, kao ni oružje kojim je ubijen.

Tokom ponovljenog suđenja tužilaštvo je otkrilo da zbog ubistva Ćuluma vode i drugu istragu kojom su obuhvaćeni Jovan Jošilo, Milivoje i Dušan Lovrenović, Mile Rosić, Tomislav Petrović, Predrag Petković i Dario Jekić.

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OJT Banjaluka

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