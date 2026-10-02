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Teška saobraćajna nesreća u ovom dijelu BiH: Saobraćaj potpuno obustavljen

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02.10.2026 07:38

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Обустављен саобраћај због тешке саобраћајне несреће код Живиница.
Foto: Crna-Hronika

U mjestu Đurđevik kod Živinica jutros je došlo do teške saobraćajne nesreće zbog koje je u potpunosti obustavljen saobraćaj na magistralnom putu M-18 Tuzla–Sarajevo.

Prema informacijama čitalaca s mjesta događaja, nesreća se dogodila na području kod "Zeme", a na terenu su policijski službenici i ekipa Hitne pomoći. Dio saobraćajnice je ograđen policijskom trakom, dok su na putu vidljivi tragovi nesreće.

Iz BIHAMK-a su potvrdili da će obustava saobraćaja trajati do završetka policijskog uviđaja koji je trenutno u toku.

Za putnička vozila osiguran je alternativni pravac preko naselja Kovači – stara pruga – Živinice, dok se vozačima savjetuje da, ukoliko mogu, koriste obilazne pravce i računaju na duža zadržavanja.

hitna pomoc

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Za sada nema zvaničnih informacija o broju povrijeđenih niti o njihovom zdravstvenom stanju.

Više detalja očekuje se nakon završetka uviđaja i oglašavanja nadležnih službi.

(CrnaHronika)

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Tagovi :

Saobraćajna nesreća

Živinice

uviđaj

obustavljen saobraćaj

Policija

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