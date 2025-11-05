Teška saobraćajna nesreća u Sarajevu: Sudarili se automobil i kamion

05.11.2025
Teška saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovali kamion i putničko vozilo dogodila se večeras u naselju Stup u Sarajevu.
Ova informacija potvrđena je za portal Klix.ba iz Operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova KS.
Kako su rekli, nakon nesreće jedna osoba je zatražila ljekarsku pomoć.
Na automobilu je usljed udesa nastala veća materijalna šteta. Na mjestu događaja je nakon udesa bila i hitna pomoć.
Usred nesreće nastale su velike saobraćajne gužve u ovom dijelu grada.
