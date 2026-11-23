Saobraćajnoj nesreći dogodila se u 6.50 sati na magistralnom putu M-17, u mjestu Hece kod Zenice.

"Tri su osobe zadobile za sada neutvrđen stepen povreda", izjavila je za Fenu portparol Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona Jasmina Čunjalo.

U nesreći su učestvovali putničko motorno vozilo "Golf", kojim je upravljao E. P. (rođen 2003. godine) iz Zenice te teretno motorno vozilo kojim je upravljao M. N. (1988.), takođe iz Zenice.

"Oba vozača te saputnik iz teretnog vozila su zadobili povrede, zbog čega su prevezeni na ukazivanje pomoći u Kantonalnu bolnicu Zenica", kazala je Čunjalo.

Na licu mjesta su pripadnici Policijske stanice Centar Zenica.

Od 8:55 sati, normalizovan je saobraćaj u mjestu Hece, na magistralnom putu Zenica-Nemila.