Tokom pretresa muškarac progutao nezpoznatu supstancu i preminuo

Muškarac S.S. iz Kalesije preminuo je u UKC Tuzla nakon što se najvjerovatnije otrovao nepoznatom supstancom koju je progutao tokom policijskog pretresa kuće u Zvorniku.

Istražujući slučaj navodnog ugrožavanje djece policijski službenici PU Zvornik izvršili su pretres kuće M.L. iz Zvornika, koji je tom prilikom i uhapšen. U kući je zatečen i S.S. kome je tokom pretresa pozlilo, te je ubrzo preminuo.

Istraživali ugrožavanje djece

”Postupajući po saznanjima o mogućoj ugroženosti maloljetnih lica od strane M.L. iz Zvornika i S.S. iz Kalesije u kući na području Zvornika, koju koristi osumnjičeni M.L, policijski službenici su na osnovu naredbe Okružnog suda u Banjaluci, a uz prethodnu saglasnost nadležnog tužilaštva, izvršili pretres kuće i vozila koje koriste navedena lica”, saopštila je PU Zvornik.

Dodaju da su u pretresu pronađeni predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa krivičnim djelima.

Progutao nepoznatu supstancu

”Tokom pretresa S.S. je, nakon što je progutao nepoznatu supstancu, zatražio medicinsku pomoć. Prevezen je Službu hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Zvornik, odakle je prevezen u Univerzitetsko klinički centar Tuzla gdje je preminuo. Obdukcija tijela je izvršena je u nadležnoj ustanovi u Tuzli”, navodi se u saopštenju.

U PU Zvornik dodaju da je M.L. juče predat u nadležnost Republičkog javnog tužilaštva Republike Srpske uz izvještaj o počinjenim krivičnim djelima trgovina djecom, neovlaštena proizvodnja i promet droge i nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija.

Osumnjičeni pušten na slobodu

Kako je potvrđeno za ATV M.L. je nakon ispitivanja pušten da se brani sa slobode.

”Lice je ispitano u prisustvu branioca i tužilac je ocjenio da nema osnova za predlaganje mjere pritvora i on je pušten da se brani sa slobode”, rekla je portarol RJT Dragica Tojagić.

Kako saznaje ATV preminuli S.S. je i 6. oktobra privođen zbog sumnje da je počinio krivično djelo omogućavanje uživanja droge.

Preminuli S.S. hapšen prije osam dana

Iz policije je tada saopšteno da su postupali po operativnim saznanjima da S.S. u kući svog roditelja na području opštine Milići omogućava uživanje droge maloljetnicima.

”Po naredbi suda u Vlasenici i uz saglasnost tužilaštva izvršen je pretres navedene kuće. Tom prilikom je pronađeno i oduzeto 0,4 grama bijelog praha, nalik kokainu. U toku je rad na kompletiranju predmeta nakon čega će nadležnom tužilaštvu protiv osumnjičenog S.S. biti dostavljen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu”, saopštila je tada PU Zvornik.