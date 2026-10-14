Tokom pretresa muškarac progutao nezpoznatu supstancu i preminuo

Autor:Ognjen Matavulj
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Muškarac S.S. iz Kalesije preminuo je u UKC Tuzla nakon što se najvjerovatnije otrovao nepoznatom supstancom koju je progutao tokom policijskog pretresa kuće u Zvorniku.
Istražujući slučaj navodnog ugrožavanje djece policijski službenici PU Zvornik izvršili su pretres kuće M.L. iz Zvornika, koji je tom prilikom i uhapšen. U kući je zatečen i S.S. kome je tokom pretresa pozlilo, te je ubrzo preminuo.
”Postupajući po saznanjima o mogućoj ugroženosti maloljetnih lica od strane M.L. iz Zvornika i S.S. iz Kalesije u kući na području Zvornika, koju koristi osumnjičeni M.L, policijski službenici su na osnovu naredbe Okružnog suda u Banjaluci, a uz prethodnu saglasnost nadležnog tužilaštva, izvršili pretres kuće i vozila koje koriste navedena lica”, saopštila je PU Zvornik.
Dodaju da su u pretresu pronađeni predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa krivičnim djelima.
”Tokom pretresa S.S. je, nakon što je progutao nepoznatu supstancu, zatražio medicinsku pomoć. Prevezen je Službu hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Zvornik, odakle je prevezen u Univerzitetsko klinički centar Tuzla gdje je preminuo. Obdukcija tijela je izvršena je u nadležnoj ustanovi u Tuzli”, navodi se u saopštenju.
U PU Zvornik dodaju da je M.L. juče predat u nadležnost Republičkog javnog tužilaštva Republike Srpske uz izvještaj o počinjenim krivičnim djelima trgovina djecom, neovlaštena proizvodnja i promet droge i nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija.
Kako je potvrđeno za ATV M.L. je nakon ispitivanja pušten da se brani sa slobode.
”Lice je ispitano u prisustvu branioca i tužilac je ocjenio da nema osnova za predlaganje mjere pritvora i on je pušten da se brani sa slobode”, rekla je portarol RJT Dragica Tojagić.
Kako saznaje ATV preminuli S.S. je i 6. oktobra privođen zbog sumnje da je počinio krivično djelo omogućavanje uživanja droge.
Iz policije je tada saopšteno da su postupali po operativnim saznanjima da S.S. u kući svog roditelja na području opštine Milići omogućava uživanje droge maloljetnicima.
”Po naredbi suda u Vlasenici i uz saglasnost tužilaštva izvršen je pretres navedene kuće. Tom prilikom je pronađeno i oduzeto 0,4 grama bijelog praha, nalik kokainu. U toku je rad na kompletiranju predmeta nakon čega će nadležnom tužilaštvu protiv osumnjičenog S.S. biti dostavljen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu”, saopštila je tada PU Zvornik.
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