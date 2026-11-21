Autor:ATV redakcija
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U Mahovljanima kod Laktaša večeras je došlo do teške saobraćajne nesreće u kojoj je, prema prvim informacijama, nastradao pješak.
Na ovoj dionici puta saobraćaj je u potpunosti obustavljen i preusmjerava se na alternativne pravce, zbog čega se vozačima savjetuje dodatni oprez.
Na licu mjesta nalaze se pripadnici Policijske uprave Banjaluka i u toku je policijski uviđaj, nakon kojeg će biti poznato više detalja o svim okolnostima i uzrocima ove tragedije.
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