U Mahovljanima kod Laktaša večeras je došlo do teške saobraćajne nesreće u kojoj je, prema prvim informacijama, nastradao pješak.

Na ovoj dionici puta saobraćaj je u potpunosti obustavljen i preusmjerava se na alternativne pravce, zbog čega se vozačima savjetuje dodatni oprez.

Na licu mjesta nalaze se pripadnici Policijske uprave Banjaluka i u toku je policijski uviđaj, nakon kojeg će biti poznato više detalja o svim okolnostima i uzrocima ove tragedije.