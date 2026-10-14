Trebinjac uzeo pare za kuću, a radove nije ni započeo

Autor:ATV redakcija
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Policijski službenici Policijske stanice Trebinje preduzimaju detaljne mjere i radnje na dokumentovanju krivičnog djela "Prevara".
Trebinjskoj policiji zaprimljena je prijava da je lice inicijala O. Z. uzelo novac od oštećenog za izvođenje građevinskih radova na kući, ali preuzete obaveze nije ispunilo, niti je vratilo uzeti novac.
O cjelokupnom događaju odmah je obaviješteno Okružno javno tužilaštvo u Trebinju, dok policijski službenici intenzivno nastavljaju dalji rad na ovom predmetu.
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