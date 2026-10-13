Tuča u Glamočanima: Jedan uhapšen, dvojica zadržana na UKC-u

Jedan muškarac je uhapšen, a dvojica su zadržana na liječenju u UKC Republike Srpske nakon tuče u Glamočanima kod Laktaša.

U PU Banjaluka navode da je im je juče u 17.50 časova prijavljeno da je u Glamočanima u toku tuča više osoba.

”Policijski službenici su izašli na lice mjesta i utvrdili da je došlo do fizičkog sukoba između N.P. iz Laktaša, te oca i sina D.S. i G.S. iz Čelinca”, navode u PU Banjaluka.

Na licu mjesta izvršen je uviđaj, tokom kojeg su pronađeni i izuzeti predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem navedenog krivičnog djela.

”Licu G.S. je ukazana ljekarska pomoć na UKC Republike Srpske, dok su D.S. i N.P. zadržani na liječenju. Nakon ukazane pomoći G.S. je uhapšen i o svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, koji se izjasnio da se radi o krivičnom djelu učestvovanje u tuči“. Rad po navedenom je u toku”, saopštila je PU Banjaluka.

Motiv i okolnosti tuče nisu saopšteni.