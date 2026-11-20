Sahrana djevojčice Zejnep Hasanović, koja je nastradala 6. novembra u teškoj autobuskoj nesreći u Francuskoj, biće obavljeni u subotu, 21. novembra, u Lionu.

Kako je navedeno u osmrtnici, dženaza će biti klanjana u 11 sati, dok će se dženaza u odsustvu istog dana klanjati u Starom Ilijašu, poslije podne-namaza.

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Zejnep Hasanović rođena je 2018. godine, a od nje se opraštaju majka i sestra, kao i brojna rodbina, prijatelji i komšije.

Vozač zaspao za volanom?

Podsjetimo, sedmogodišnja Zejnep, djevojčica bosanskohercegovačkog porijekla, jedna je od dvije osobe koje su izgubile život u teškoj autobuskoj nesreći koja se dogodila u petak ujutro, 6. novembra, u francuskom mjestu Lent, u departmanu Ain.

Prema informacijama iz istrage koje su objavili francuski mediji, vozač autobusa izjavio je da je moguće da je zaspao za volanom, nakon čega je izgubio kontrolu nad vozilom.

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Autobus je napustio svoju saobraćajnu traku, prešao na suprotnu stranu puta i udario u drveće, a potom završio u kanalu.

U autobusu je Zejnep bila s majkom i mlađom sestrom. Porodica je, prema pisanju francuskih medija, putovala prema Bourg-en-Breseu kako bi preuzela putne dokumente za maloljetnike.

Mediji su takođe naveli da je djevojčica imala državljanstvo Bosne i Hercegovine te da je u Francuskoj boravila pod statusom međunarodne zaštite.

(Radiosarajevo)