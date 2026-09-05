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Turistkinju u Trebinju udario vozač trotineta i pobjegao: Zadobila teže povrede oka

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05.09.2026 14:48

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Електрични тротинет скутер ромобил превозно средство
Foto: Pexel/ Markus Spiske

Sinoć u centru Trebinja, malo iza ponoći, dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je povrijeđena mlađa turistkinja na koju je u u punoj brzini naletio vozač električnog trotineta, koji se, nakon što je naletio na pješakinju nije ni zaustavio.

Žena inicijala J.G. iz Mladenovca, od siline udara oborena je i prilikom udara zadobila je teže povrede oka, nakon čega joj je pomoć pružena u urgentnom centru Bolnice " Sveti Arhiđakon Stefan 9. januar" .

Slučaj je prijavljen Policijskoj upravi Trebinje , a tokom postupanja trebalo bi da budu izuzeti snimci video nadzora u cilju identifikovanja počinioca.

Ovo nije prvi takav incident u gradu u posljednje vrijeme, a u kojima su učestvovali vozači električnih trotineta pa se ponovo postavlja pitanje ko sve, gdje, na koji način i po kojim pravilima može da upravlja ovim prevoznim sredstvom, potvrđeno je za RTRS.

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Tagovi :

turisti

električni trotinet

Trebinje

Policija

povrijeđena žena

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