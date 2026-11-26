Republičko javno tužilaštvo Republike Srpske Naseru Oriću na teret stavlja da je, nakon pokušaja ubistva Koste Pandurevića, organizovao kriminalnu grupu da pomogne Đorđu Ždrali u bjekstvu i spriječi dokazivanje krivičnog djela.

”Svi do sada prikupljeni dokazi ukazuju na postojanje osnovane sumnje da je osumnjičeni Naser Orić, nakon izvršenja krivičnog djela teško ubistvo u pokušaju na štetu oštećenog K.P. organizovao kriminalnu grupu sa tačno podjeljenim ulogama sastavljenu od članova Mustafe Mustafića i Mesuda Mustafića, Nikoline Šljivić i Siniše Derganca s ciljem da pomogne u bjekstvu osumnjičenih Đorđa Ždrala i Dalibora Bartule, spriječi dokazivanje krivičnog djela, te nezakonim uticajem na oštećenog, izdejstvuje da isti da lažan iskaz kako se ne bi prikupili dokazi da je Đorđe Ždrale pucao iz varenog oružja na oštećenog”, saoštilo je Republičko javno tužilaštvo Republike Srpske.

Opasnost od bjekstva, skrivanje dokaza...

Dodaju da je pritvor predložen za svih pet osumnjičenih zbog opasnosti od bjekstva, bojazni da bi boravkom na slobodi mogli uništiti ili sakriti dokaze i tragove važne za krivični postupak, ometati krivični postupak uticajem na osumnjičenog Đorđa Ždralu koji se i dalje nalazi u bjekstvu, zbog opasnosti od ponavaljanja krivičnog djela koje se osumnjičenima stavlja na teret, težine krivičnog djela, kao i načina izvršenja i posljedica krivičnog djela.

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Oduzeto osam pištolja i oko 50.000 KM

Podsjetimo Orić, Šljivićeva, Derganc i Mustafa osumnjičeni da su u sastavu kriminalnog udruženja počinili krivično djelo sprečavanje dokazivanja u predmetu pokušaja teškog ubistva Koste Pandurevića, za koje je osumnjičen odbjegli Đorđe Ždrale. Mustafa Mustafić osumnjičen je da je u sastavu kriminalnog udruženja pomagao Ždrali u bjekstvu i skrivanju.

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Svi su uhapšeni u akciji ”Emisar” u kojoj su izvršeni pretresi na više lokacija koje su koristili osumnjičeni i tom prilikom je pronađeno i oduzeto osam pištolja, 30.000 KM, 10.000 evra, više mobilnih telefona, računar i drugi predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem krivičnih d‌jela.