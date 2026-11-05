U Mostaru uhapšen muškarac kog je Sud BiH osudio na šest godina zatvora

Policija MUP-a HNK danas je u Mostaru, po nalogu Suda BiH, uhapsila Zeničanina Adisa Abaza, kojeg je ovaj sud 2022. godine pravosnažno osudio na šest godina zatvora zbog međunarodne trgovine drogom.

Hapšenje je za portal Hercegovina.info potvrdio dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva HNK. Abaz će, kako je navedeno, biti prebačen u Sarajevo.

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Sud BiH osudio ga je u februaru 2022. godine, a presudu je u maju iste godine potvrdilo Apelaciono vijeće. Prema presudi, Abaz je od prve polovine do sredine augusta 2018. godine osnovao i vodio grupu za organizovani kriminal koja se bavila međunarodnom prodajom marihuane i amfetamina, iz BiH prema zemljama zapadne Evrope.

Abaz je u junu 2019. godine uhapšen u Dresdenu po potjernici Belgije. Sumnjičio se da je nabavljao oružje za napadače koji su u novembru 2015. godine izveli teroristički napad u Parizu, kada je ubijena 131 osoba.

Iz Njemačke je izručen Belgiji, a u januaru 2020. godine Belgija ga je izručila BiH zbog postupka za trgovinu drogom. Sud BiH mu je u maju 2020. ukinuo pritvor, pa se dalje branio sa slobode.

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Portal Hercegovina.info piše da je on u Mostaru boravio pod lažnim imenom.