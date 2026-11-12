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U srednjoj školi stigla prijeteća poruka o postavljenoj bombi

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АТВ редакција
12.11.2026 10:30

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Školske klupe u učionici.
Foto: Pixabay

U Srednjoj elektrotehničkoj školi u Tuzli juče, 11. novembra 2026. godine, izvršena je evakuacija nakon što je na službenu e-mail adresu škole stigla prijeteća poruka o navodno postavljenoj eksplozivnoj napravi.

Kako je saopšteno iz MUP-a TK, slučaj je prijavljen Policijskoj upravi Tuzla, odnosno Policijskoj stanici Centar, oko 16:30 sati.

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Odmah po zaprimanju prijave policijski službenici izašli su na teren i izvršili evakuaciju školskog objekta kako bi se osigurala sigurnost učenika, nastavnika i ostalog osoblja.

O događaju je obaviješten dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, a u provjerama su učestvovali pripadnici Policijske stanice Centar, Odjeljenja kriminalističke policije PU Tuzla i Odsjeka za kontradiverzionu zaštitu Sektora kriminalističke policije Uprave policije MUP-a TK.

Nakon obavljenih policijskih provjera utvrđeno je da je dojava o postavljenoj eksplozivnoj napravi bila lažna.

Policija je, pod nadzorom nadležnog kantonalnog tužioca, nastavila aktivnosti na dokumentovanju i rasvjetljavanju ovog slučaja.

Kako je navedeno iz MUP-a TK, riječ je o krivičnom djelu „Zloupotreba znaka za pomoć i opasnost“.

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Za sada nije saopšteno ko je poslao prijeteći e-mail, a policijski službenici preduzimaju mjere s ciljem otkrivanja odgovorne osobe, prenosi CrnaHronika.

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Tagovi :

Srednja škola

dojava o bombi

evakuacija

MUP Tuzlanskog kantona

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