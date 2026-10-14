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U sudaru automobila i bicikla jedna osoba povrijeđena

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14.10.2026 13:27

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У судару аутомобила и бицикла једна особа повријеђена
Foto: Envato/travelarium

U sarajevskom naselju Dobrinja danas se dogodila saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovali jedno motorno vozilo i bicikl.

Kako je potvrđeno za portal Radiosarajevo iz MUP-a KS, nesreća se dogodila u ulici Sulejmana Filipovića na kružnom toku.

Tom prilikom jedna osoba zadobila je lakše tjelesne povrede.

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Uviđaj na mjestu nesreće obaviće policijski službenici nadležne Policijske stanice Dobrinja.

Više informacija o okolnostima nesreće biće poznato nakon obavljenog uviđaja.

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Sarajevo

Saobraćajna nesreća

udes

MUP Kanton Sarajevo

uviđaj

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