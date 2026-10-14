U sudaru automobila i bicikla jedna osoba povrijeđena

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U sarajevskom naselju Dobrinja danas se dogodila saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovali jedno motorno vozilo i bicikl.

Kako je potvrđeno za portal Radiosarajevo iz MUP-a KS, nesreća se dogodila u ulici Sulejmana Filipovića na kružnom toku. Tom prilikom jedna osoba zadobila je lakše tjelesne povrede. Svijet Maloljetnici nožem izboli učenika ispred škole: Dječak sa teškim povredama završio u bolnici Uviđaj na mjestu nesreće obaviće policijski službenici nadležne Policijske stanice Dobrinja. Više informacija o okolnostima nesreće biće poznato nakon obavljenog uviđaja.

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