Policija u Zenici istražuje težak slučaj nestanka 70-godišnjeg muškarca, za kojeg se sumnja da je ubijen. U okviru istrage uhapšen je muškarac iz Zenice, dok potraga za tijelom nestalog i dalje traje.

Prema nezvaničnim saznanjima portala 072info, sumnja se da je unuk usmrtio svog d‌jeda, a kao mogući motiv zločina spominje se 15.000 KM, koliko je stariji muškarac navodno imao kod sebe.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona saopštilo je da je nestanak muškarca inicijala I. M., rođenog 1956. godine, prijavljen Policijskoj stanici Nemila 20. novembra.

Odmah nakon prijave policija je pokrenula potragu. Međutim, tokom istrage prikupljeni su dokazi koji upućuju na sumnju da je počinjeno krivično d‌jelo ubistva.

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Daljnjom istragom policijski službenici došli su do saznanja koja s ovim slučajem povezuju E. S., rođenog 1998. godine, iz Zenice.

Osumnjičeni je uhapšen 26. novembra, a nakon kriminalističke obrade predat je u petak, 27. novembra, u nadležnost Kantonalnog tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona.

Prema nezvaničnim informacijama, tijelo muškarca navodno je prevezeno automobilom i bačeno u rijeku Bosnu. Istražitelji su pronašli tragove krvi u vozilu koje je prethodno navodno bilo na dubinskom pranju.

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Policija proteklih dana intenzivno traga za tijelom nestalog muškarca, kao i za predmetom koji je navodno korišten prilikom izvršenja krivičnog d‌jela.

Službenici Sektora kriminalističke policije, pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva ZDK i u saradnji s drugim policijskim agencijama, nastavljaju istragu.

Policija za sada nije službeno potvrdila rodbinsku povezanost osumnjičenog i nestalog muškarca, kao ni navode da je novac bio motiv ubistva.