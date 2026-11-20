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Foto: ATV

Ispred Osnovne škole "Petar Kočić" u Novoj Topoli kod Gradiške došlo je do saobraćajne nezgode u kojoj je povrijeđena maloljetna djevojčica.

Nezgoda se dogodila oko 13.30 časova na pješačkom prelazu na dijelu magistralnog puta Gradiška – Banjaluka. Kako saznaje ATV, radi se o lakšim povredama. Hronika Saobraćajna nezgoda kod "Volana", stvaraju se gužve Uviđaj na mjestu nesreća izvršila je saobraćajna policija PU Gradiška.

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