Autor:Ognjen Matavulj
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Ispred Osnovne škole "Petar Kočić" u Novoj Topoli kod Gradiške došlo je do saobraćajne nezgode u kojoj je povrijeđena maloljetna djevojčica.
Nezgoda se dogodila oko 13.30 časova na pješačkom prelazu na dijelu magistralnog puta Gradiška – Banjaluka.
Kako saznaje ATV, radi se o lakšim povredama.
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Uviđaj na mjestu nesreća izvršila je saobraćajna policija PU Gradiška.
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